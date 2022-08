Al Molino Benini Daniela Pini e Fabrizio Milani "In...canto sotto le stelle"

Il Festival Macinare Cultura, organizzato da ATER Fondazione con la Regione Emilia-Romagna e AIAMS – Associazione Italiana Amici Mulini Storici, arriva nella provincia di Ravenna sabato 27 agosto alle ore 21 presso il Molino Benini, località Santo Stefano (RA): protagonisti il mezzosoprano Daniela Pini accompagnata dal pianoforte di Fabrizio Milani che cura gli arrangiamenti.

I due artisti condurranno il pubblico attraverso vari generi musicali: si partirà dalla sognante musica da camera tanto in voga nell’800 per poi proseguire tra le arie più note del panorama lirico. Non mancheranno alcuni tra i brani più famosi di Astor Piazzolla, un nostalgico assaggio del musical americano, per concludere con alcuni tra i brani più toccanti di Edith Piaf.

Il tutto legato dalla bellezza che accomuna ogni genere musicale e che porta l’ascoltatore a immergersi totalmente nelle emozioni.

Programma musicale del concerto

F.P. Tosti - Serenata, A’ vucchella

E. di Capua, A. Mazzucchi - I’ te vurria vasà

S. Gastaldon - Musica proibita

P. Mascagni - Intermezzo dalla Cavalleria Rusticana

G. Bizet - Habanera dalla Carmen

G. Rossini - Una voce poco fa dal Barbiere di Siviglia

C. Gardel - Por una cabeza

A. Piazzolla - Oblivion

A. Piazzolla - Los pajaros perdidos

G. Gershwin - Summertime da Porgy and Bess

A.L. Webber - Memory da Cats

E. Piaf - No, je ne regrette rien

E. Piaf - La vie en rose