Al museo civico San Rocco un incontro con Chiara Pausini

Presso il Museo Civico San Rocco di Fusignano (Via V. Monti 5) continuano gli incontri del venerdì, rassegna a cura di Paola Babini, collaterale alla mostra Ettore Panighi. Antologica 1955 ? 2000

tuttora in corso.

Protagonista del terzo appuntamento in programma per il 21 ottobre, sempre alle ore 20.30, sarà Chiara Pausini che intratterrà il pubblico con una conversazione avente per argomento Le potenzialita' espressive del mosaico contemporaneo tra memoria e sperimentazione.



La riflessione verterà sulle opere degli artisti che a partire dalla metà del secolo scorso hanno sperimentato e introdotto nuove possibilità espressive nel mosaico. Una tecnica antica e fortemente identitaria per il territorio locale, a lungo relegata a un ruolo di subordinazione e sudditanza rispetto ad altre tecniche artistiche e oggi entrata a pieno titolo nel panorama dell'arte contemporanea, con nuove forme di collaborazione e inediti campi di applicazione. Chiara Pausini affronterà parte di questa narrazione partendo dalle esperienze ravennati degli anni'50 fino ad alcuni degli esiti più interessanti e sperimentali della produzione ?musiva? contemporanea.

Chiara Pausini, dopo la laurea in Conservazione di Beni Culturali completa un master universitario in Storia, Conservazione e Restauro delle Pitture su muro, tavola e tela dal medioevo al contemporaneo. Nello stesso periodo ottiene un incarico nell?ambito del progetto di Catalogazione dei beni ecclesiastici promosso dalla C.E.I., con un lavoro di digitalizzazione e studio del patrimonio artistico locale. Dal 2005 lavora in maniera continuativa per il Centro Internazionale di Documentazione sul Mosaico, sezione del Museo d?arte della città di Ravenna. Tuttora collabora con l?Associazione Internazionale Mosaicisti Contemporanei, per la quale tiene conferenze e riorganizza gli archivi. Collabora inoltre all'organizzazione di mostre, convegni, seminari e giornate di studio dedicate al mosaico antico e contemporaneo, oltre che alle attività di valorizzazione delle collezioni permanenti del MAR.

Nel prossimo e ultimo incontro della rassegna, venerdì 28 ottobre sarà Paola Babini a sviluppare il tema

Il disegno archetipo della pittura ma anche espressione autonoma di una grande modernità.

Iniziativa promossa da: Associazione Capit Ravenna

Collaborazioni: Comune di Fusignano, La BCC Ravennate Forlivese e Imolese

Patrocinio: Regione Emilia Romagna