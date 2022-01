Al museo torna il set fotografico "Segui tua stella"

Indirizzo non disponibile

Dopo la grande partecipazione del primo appuntamento del 19 dicembre, il Mar di Ravenna ripropone mercoledì 5 gennaio, dalle ore 14.30 alle 18.30, il set fotografico di Marco Parollo davanti all'installazione site specific di Adelaide Cioni, Cinque pezzi di cielo.

L'iniziativa, proposta nell’ambito della mostra "Dante. Gli occhi e la mente. Un’epopea Pop", prevede una vera e propria esperienza di tipo immersivo, dove lo spazio dell’opera racchiuso tra “pezzi di cielo”, in un piccolo ambiente dominato dal tema del sogno, si trasforma in set fotografico d’eccezione. Il visitatore diviene così protagonista non solo di un ritratto d’autore ma anche dell’opera nella quale sembra poter entrare, sperimentandone le delicate suggestioni.

Il fotografo Marco Parollo immortalerà chiunque voglia farsi ritrarre: per partecipare è necessaria la prenotazione che garantirà anche l’ingresso omaggio alla mostra. I partecipanti all’evento riceveranno gratuitamente la fotografia in formato digitale, da condividere attraverso i seguenti hashtag: #NataleRavenna, #seguituastella, #RavennaperDante #vivadante. Per partecipare è necessaria la prenotazione (fino a esaurimento posti) dal 28 dicembre 2021 al 4 gennaio 2022 alle ore 10.00 inviando una mail a: ufficio.stampa@museocitta.ra.it