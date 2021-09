Al parco la festa olistica della “Dea Natura” per curare corpo e mente

Torna per l’ottava edizione la rassegna regionale “ViVi il Verde” che, dopo i mesi di restrizioni a cui ci ha obbligato la pandemia, intende focalizzarsi su un argomento più che mai attuale. Il sottotitolo proposto per l’edizione 2021 della rassegna propone appunto di riflettere sul tema del “paesaggio che cura”. A Russi l’Associazione Culturale Dea Natura organizza quindi una Festa Olistica presso il parco Berlinguer, in via Barbetti, nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 settembre.

Due giornate dedicate alla cura del corpo e della mente, dall’alba al tramonto sarà possibile affiancarsi a operatori disponibili a sedute di riflessologia plantare, sciatsu, pinda sweda, reiki, registri akascici, quantica, regressione, pratica cranio sacrale, i colori dell’anima, trattamenti con cristalli, con campane tibetane, radioestesia, numerologia di Jodarosky, ayurveda, moxa e coppettazione. L’evento è aperto a tutti e si consiglia di portare un tappetino o una coperta. Info e prenotazioni al 333 3303423.