Al parco Teodorico si parte con i mercoledì speciali "green"

La campagna torna nel cuore verde di Ravenna con i “????????? ????? ????”: appuntamenti gratuiti, per tutta la famiglia, tra la natura del Parco Teodorico con agri-laboratori didattici, cibo a km 0, aperitivi contadini, cene-picnic, mercatini e musica dal vivo.

Dopo l’anteprima di aprile che ha visto più di 500 persone invadere pacificamente il parco cittadino, la rassegna a misura di turista e famiglia torna il 25 maggio con il primo degli appuntamenti mensili che ci accompagneranno fino a settembre.

Elemento comune di tutti gli eventi in programma sarà il buon cibo del territorio che potrà essere gustato tramite gli aperitivi a km0 e la cena picnic preparati dal Ristoro Teodorico (per info menù e prenotazioni 342 0781133) con le materie prime locali e di stagione fornite dagli agricoltori di Campagna Amica che saranno presenti con un mercato contadino dove sarà possibile fare una spesa ad origine garantita e di qualità. Faranno da cornice al tutto la pace e il relax del parco Teodorico che con i suoi quattordici ettari costituisce un autentico polmone verde cittadino. Un luogo che può divenire un significativo centro di aggregazione sociale e culturale oltre che, ovviamente, una meta ricorrente per i turisti in visita al vicino Mausoleo patrimonio Unesco.

Dalle 18 alle 23, oltre al Mercato degli agricoltori, non mancherà la buona musica dal vivo con il concerto del pianista e cantante romagnolo Vittorio Bonetti. Reduce dall’entusiasmante partecipazione al programma di Rai2 ‘The Voice Senior’, Bonetti proporrà in due fasce orarie (18.30-20 e 20.30-22) un viaggio tra le note dei grandi cantautori italiani.

Per i bimbi dai 3 ai 14 anni da non perdere l’agri-laboratorio esperenziale gratuito ‘Piccoli contadini crescono’ in compagnia di Kid Lights (dalle ore 18 alle ore 20), una bella opportunità per giocare, apprendere e sperimentare con i prodotti agricoli di stagione. L'esperienza accompagnerà i bambini nell'esplorazione dei doni della natura attraverso metafore, l'utilizzo del corpo e attività creative.

In particolare, l'agri-laboratorio si concluderà con una pratica di kids-mindfulness, condotta da Silvia Santucci (Lilayoga Silvia), durante la quale ogni bambino comporrà il proprio mandala vegetale e ne ascolterà il "messaggio segreto". Durante il laboratorio, i genitori potranno rilassarsi con l'agri-aperitivo di Campagna Amica: gustoso e rispettoso dell'ambiente!

Per info e iscrizioni: https://www.kidlights.it/catalogo-1/agri-laboratorio-per-piccoli-contadini

I prossimi appuntamenti, sempre di mercoledì, previsti per il 15 giugno e il 13 luglio, sempre dalle ore 18.00 alle ore 23.00.

La rassegna è promossa da Coldiretti Ravenna, Campagna Amica, Terranostra in collaborazione con la Cooperativa sociale San Vitale e il suo Ristoro Teodorico, un contesto formativo per giovani con disabilità che si specializzano in attività lavorative legate alla gestione di un bar e alla piccola ristorazione. I “Teodorico Green Days” sono inoltre patrocinati dall'Assessorato all'Agricoltura ed Agroalimentare del Comune di Ravenna.

Informazioni: FB Campagna Amica Ravenna oppure www.ravenna.coldiretti.it