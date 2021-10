Al passo del cavallo fra mare, libertà ed emozioni

Si tiene sabato 23 ottobre una passeggiata sensoriale a fianco dei cavalli in riva al mare, per bambini dai 4 ai 14 anni. Il laboratorio esperienziale si svolge sulla spiaggia dell'Aloha Beach di Marina Romea di Ravenna. Il laboratorio proposto da Kid Lights, in collaborazione con Orso Bosco, prende ispirazione dalla simbologia sciamanica del cavallo come animale guida per ritrovare e riconoscere quelle parti di noi che rafforzano l'autostima, la leadership, l'equilibrio e la determinazione.



Obiettivo dell'esperienza è dare ai bambini la possibilità di relazionarsi con cavalli reali, affrontando i loro pensieri, le loro emozioni e le loro sensazioni, attraverso attività di avvicinamento all'animale, una passeggiata sensoriale sulla spiaggia camminando a fianco dei cavalli e momenti di kids-mindfulness focalizzati sulla pace interiore, la determinazione e il senso di responsabilità. Durante il laboratorio, i genitori potranno trascorrere un pomeriggio anti-stress, passeggiando a cavallo in riva al mare o riposandosi all'area relax dell'Aloha Beach. Costo: 15 euro. I posti sono limitati, prenotazione obbligatoria sul sito di Kid Lights.

