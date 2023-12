Al pub Inferno un tributo al rock di Vasco Rossi con i "Vaskompiglio"

Il rock italiano ha un'icona indiscussa: Vasco Rossi. I suoi brani iconici vengono celebrati dalla tribute band VasKompiglio. La grande passione per il cantautore di Zocca unisce 5 strumentisti di Ravenna e un front-man bolognese che si esibiranno sabato 23 dicembre al PUB INFERNO a San Michele in Via Faentina Nord, 273 - Ravenna.



Il repertorio della band spazia dai grandi successi delle prime canzoni degli anni '80 fino alle hit più recenti dal sapore un po' più "heavy". La band è composta da: Francesco Benazzi alla voce, Luca Arniani e Fabio Benericetti alle chitarre, Enrico Collina alle tastiere, Carlo Guerrini al basso e Antonio Martinetti alla batteria e cori.





cell: 324.6953479

