Bagnacavallo, al Redino con "Filmeeting" alla scoperta del cinema d'animazione italiano

L’associazione Filmeeting, in collaborazione con il Comune, propone tutti i venerdì di maggio, presso l’area verde Redino a Bagnacavallo, “Visionario – Viaggio alla scoperta del cinema d’animazione italiano contemporaneo”. L’evento è possibile grazie al progetto “Giovani per il territorio” della Regione Emilia-Romagna.

In calendario ci sono quattro proiezioni accompagnate da altrettanti laboratori per i più piccoli, dal capolavoro pioneristico di Bruno Bozzetto “West & Soda” sino a opere di nuovi talenti emergenti come “Yaya e Lennie – The Walking Liberty” di Alessandro Rak. Il tema dei film come quello dei laboratori è strettamente legato al prendersi cura del territorio andando a scoprire, in un parco nuovo per Bagnacavallo come quello presso via Redino, tanto la storia del luogo che si lega a quello della città quanto le peculiarità naturalistiche, lavorando con suoni e colori.

Il programma completo prevede: il 5 maggio “West & Soda” di Bruno Bozzetto (1965), con un laboratorio sui suoni della natura a cura di Sonora Social Club; il 12 maggio “Momo alla conquista del tempo” di Enzo D’Alò (2001), con un laboratorio artistico sul paesaggio a cura di BiArt Gallery; il 19 maggio “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” di Lorenzo Mattotti, con un laboratorio di esplorazione della natura a cura del Ceas della Bassa Romagna - Podere Pantaleone; il 26 maggio “Yaya e Lennie - The Walking Liberty” di Alessandro Rak, con un laboratorio sulla storia di Bagnacavallo a cura della Biblioteca e Archivio storico comunale “G. Taroni”.

Tutti i laboratori, della durata di un’ora, sono in programma alle 19. Dopo una pausa durante la quale sarà possibile cenare, alle 21 seguirà la proiezione.

Laboratori e proiezioni sono gratuiti: per i primi (fino a un massimo di 25 bambini) è consigliata la prenotazione. Le attività si svolgono tutte presso l’area verde di via Redino Inferiore, nei pressi dello skate park.

Sul progetto, il direttore artistico Andrea Valmori spiega: «Il cinema di animazione italiano contemporaneo è oggi sempre di più una scoperta per il nostro Paese e necessita quindi di una riscoperta nel suo convincente anche se piccolo recente passato. In dialogo con famiglie, associazioni e istituzioni vogliamo dare vita a un’arena pensata per i più piccoli che vada a scrivere una nuova storia culturale per l’area verde di via Redino.

L’obiettivo non è soltanto quello di utilizzare il territorio, ma di prendercene cura e raccontarlo proprio coinvolgendo i cittadini più giovani».

L’evento è realizzato nell’ambito del Bando Giovani per il territorio promosso dalla Regione Emilia-Romagna, con la collaborazione del Comune di Bagnacavallo.

Le attività laboratoriali porteranno alla realizzazione della segnaletica per il parco: venerdì 15 settembre si terrà infatti un evento finale di restituzione, con l’inaugurazione dei nuovi segnali frutto del lavoro dei bambini.

Per informazioni e prenotazioni:

staff@filmeeting.it

329 0062784