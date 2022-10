Al Rock Planet una tappa del tour di Ruggero de "I Timidi"

Dopo il grande successo del 5° Raduno Timido tenutosi, come da tradizione, a settembre, al Carroponte di Sesto San Giovanni (MILANO), Ruggero de I Timidi è pronto a portare il suo Cringe Party sui palchi dei principali live club italiani. Con un invito che Ruggero fa a tutti i timidi del mondo: "Dopo due anni in cui la parola d’ordine è stata distanziamento, quest’anno finalmente possiamo tornare ad assembrarci, sia pure timidamente. Ho così ideato il Ruggero Cringe Party il cui sottotitolo è Live music, karaoke, animazione, balli di groupies, disagio”. Tra canzoni del repertorio di Ruggero e hit internazionali, sarà una festa itinerante adatta a titillare (musicalmente) il pubblico di tutte le età con dj set, karaoke, musica dal vivo e ospiti a sorpresa nei diversi appuntamenti in programma. Il Ruggero Cringe Party Tour prenderà il via dal Rock Planet di Pinarella di Cervia (RA) il 29 ottobre 2022 e proseguirà per tutto l’inverno, per offrire molteplici occasioni per sentirsi tutti, insieme, timidamente cringy.



Info & Biglietti:

https://freshagency.it/

www.ruggerodeitimidi.com



LE DATE

29 ottobre

ROCK PLANET - Pinarella di Cervia (RA)

11 novembre

TOTEM - Vicenza

18 novembre

VIPER - Firenze

2 dicembre

LATTERIA MOLLOY - Brescia

9 dicembre

HIROSHIMA MON AMOUR - Torino

16 dicembre

NEW AGE - Roncade (TV)

13 gennaio

LARGO VENUE - Roma

20 gennaio

LIVE MUSIC CLUB - Trezzo sull’Adda (MI)

27 gennaio

VOX - Nonantola (MO)

28 gennaio

AFTERLIFE - Perugia