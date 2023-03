Al teatro Alighieri Marino Bartoletti: una serata di beneficenza a favore dell'associazione "Amici di Enzo"

Marino Bartoletti al Teatro Alighieri per una serata di beneficenza a favore dell’Associazione Amici di Enzo. Mercoledì 5 aprile lo spettacolo “Sanremo insieme” con il Duo Idea e il gruppo Nilla goes to Hollywood. Già disponibili i biglietti

Il prossimo 5 aprile alle 20.45 il Teatro Alighieri ospiterà l’evento Sanremo insieme con Marino Bartoletti e Duo Idea accompagnati dal gruppo Nilla goes to Hollywood, a sostegno dell’Associazione Amici di Enzo di Ravenna che organizza la serata, anche grazie al contributo di tanti amici e sostenitori che da tempo accompagnano questa avventura educativa.

Sanremo insieme è uno spettacolo tutto da ascoltare, tutto da vedere, tutto da cantare, tutto da ridere. Tra ricordi, canzoni, soprese e tante risate, si verrà catapultati nell’Italia degli ultimi 70 anni, il tutto con l'accompagnamento musicale della band "Nilla goes to Hollywood".

I biglietti sono già disponibili, sul sito del Teatro Alighieri, oppure alla biglietteria del Teatro, in tutte le filiali de La Cassa di Ravenna Spa e negli uffici IAT di Ravenna e Cervia.

Con la serata di beneficenza, che ha la compartecipazione del Comune di Ravenna e il patrocinio dalla Regione Emilia-Romagna, l’Associazione Amici di Enzo intende dare sviluppo a tutte le iniziative che sono state realizzate e quelle che nasceranno dalla realtà e dalla creatività di soci e volontari impegnati da anni con passione in un luogo che fa crescere tutti, “perché donare il proprio tempo libero aiuta a scoprire il vero bisogno della vita umana”.

Le attività che in questi anni hanno avuto maggiore successo vanno dall’aiuto allo studio, per sostenere i ragazzi nelle loro difficoltà scolastiche e offrire strumenti efficaci ad acquisire capacità critica nei confronti della realtà, alla originale esperienza della Scuola Bottega (che nasce dalla collaborazione con imprese e scuole del territorio), alla iniziativa di UPpunto (una redazione di giovani che collaborano con la testata ravennanotizie.it). Questa iniziativa è nata per aiutare i giovani delle superiori a non rimanere soli e a non perdere lo stimolo creativo e comunicativo durante il periodo della scuola a distanza e tuttora operante grazie all’impegno di un gruppo di studenti desiderosi di approfondire problemi e tematiche della società.

Marino Bartoletti, giornalista, conduttore, autore di trasmissioni televisive di successo nonché scrittore, ha deciso di chiamare i ragazzi del Duo Idea (i “cantabarettisti” del piccolo schermo), per portare sul palco uno spaccato della società di oggi e di ieri. Un viaggio all’interno del tempo e dello spazio, per raccontare tramite gli aneddoti e le curiosità sul Festival della canzone Italiana un po’ di noi stessi.

L’Associazione Amici di Enzo opera a Ravenna dal 2000 ed è giunta il 24 settembre 2021 alla inaugurazione di una “Casa”, in via Faentina n. 284. “Casa Marina”, questo il suo nome, ospita ormai tutte le iniziative nate in tanti anni di impegno sul campo educativo della città.

L’Associazione che porta il nome di Enzo, un medico modenese, morto precocemente in un incidente stradale e per il quale è in corso la causa di beatificazione, svolge da sempre la propria attività educativa sui giovani, grazie alla collaborazione delle istituzioni pubbliche, scolastiche e di realtà imprenditoriali, cooperative e fondazioni. Tutto questo, è reso possibile tramite una straordinaria sinergia con il mondo del volontariato e che ha permesso di incrementare educazione e cultura nei giovani e nelle loro famiglie in anni di emergenza, come quelli della pandemia che ha provocato e moltiplicato le problematiche giovanili.

Per informazioni: Associazione Amici di Enzo amicidienzo@gmail.com oppure 345 4511355.