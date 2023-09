Al teatro Rasi la commedia comica "DOC", l'iniziativa di Ravenna Centro Storico a favore degli alluvionati

Si svolgerà martedì 17 ottobre alle ore 21 al teatro Rasi l'iniziativa di Ravenna Centro Storico a favore degli alluvionati, con il patrocinio del comune di Ravenna ed In collaborazione con l’Accademia degli Effimeri, un gruppo di attori amatoriali del territorio di Russi sorto nel 2018 seguendo la comune passione per il testo teatrale e grazie all'appoggio di Luca Maggiore, cantautore, doppiatore e attore teatrale di fama nazionale,



La serata proporrà alla città un momento culturalmente interessante con una divertente commedia comica dal titolo "DOC" la cui regia e trasposizione teatrale sono originali appunto del maestro Luca Maggiore, un bel momento di comicità presentato con successo in anteprima nello scorso mese di novembre presso il teatro Binario di Cotignola riscuotendo uno straordinario successo di pubblico, che ha immediatamente fatto pensare alla sua riproposizione.col duplice scopo di avvicinare al teatro qualche profano, ma anche e soprattutto di raccogliere un contributo da devolvere agli alluvionati sotto due forme: la prima derivante dal provento della vendita dei biglietti e la seconda chiedendo a chi parteciperà alla serata di portare con sé materiale di prima necessità (detersivo, ammorbidente, sapone o bagnoschiuma) che verrà raccolto e poi distribuito a quelle famiglie che purtroppo sono ancora lontane da uscire dall' emergenza.



Il gruppo teatrale Accademia Degli Effimeri , dopo un primo anno laboratoriale, ha portato sulle scene al Teatro Binario di Cotignola nel 2019 la pièce teatrale “Ripensamenti”, per poi fermarsi durante la Pandemia e riprendere poi le attività organizzando per il Comune di Russi una giornata di “Incursioni Effimere” a Palazzo Rasponi in occasione del centenario Dantesco, e poi tornare nel 2023 al teatro Binario, portando sulle scene proprio la commedia “DOC” in due spettacoli che sono andati sold out.



Il nome Effimeri ben esprime l’idea di un gruppo aperto e non vincolante, che cambia nel tempo, accogliendo ogni anno nuovi iscritti che vogliano mettersi in gioco sopra un palcoscenico. In questa performance, reciteranno Laura Francesconi, Cristina Cimatti, Elisabetta Scarpa, Sabrina Santolini, Filippo Lucarelli, Sergio Venturi, Davide Casadio. Ancora una volta Ravenna Centro Storico intende abbinare cultura, partecipazione e amore per la propria città alla solidarietà, come da tradizione.



I biglietti disponibili:



presso il Nido crescere insieme via Lago di Garda 108 (quartiere San Giuseppe/villaggio Anic) tutti i giorni dalle 16 alle 18.00.

presso il centro commerciale Gallery sabato 23 settembre dalle 9.30 alle 11.30

in Piazza san Francesco sabato 23 settembre dalle 16.30 alle 19.00 presso l' evento di Ravennacrea

presso la Fiera del gallery il giorno 01 ottobre dalle 9 alle 18 presso il gazebo di Ravenna Centro Storico

contattando il numero di telefono dell'associazione 3496570010