Al Teatro Rasi la Drammatico Vegetale in scena con "Slurp!"

Slurp! è sia uno spettacolo che un’installazione interattiva di Drammatico Vegetale, una performance creativa per i bambini e le bambine dai 2 ai 6 anni, un invito al gioco, l’iniziazione al teatro in tenera età, nello spazio scenico di un paesaggio prima intonso e sempre più in divenire.

“Slurp”... ma cosa vuol dire? Nel dizionario, non c’è! “Slurp!” è una parola inglese che significa “sorbire con rumore”, indicando che chi mangia lo sta facendo con gran gusto. Slurp! è anche un’installazione interattiva per far giocare i più piccoli nello spazio scenico, come un paesaggio in divenire che si riempie di ciotole e di polvere di cacao da toccare e gustare. È uno spazio per sperimentare. E ancora è un omaggio a Gianni Rodari, alle sue storie capaci di fare assaporare attraverso le parole la lunga Strada di cioccolato.

di Pietro Fenati con Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni, Elena Pelliccioni regia Pietro Fenati scenografia Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni produzione Ravenna Teatro

INFO E BIGLIETTI

Ingresso unico 5 €. I biglietti sono in vendita su ravennateatro.com e vivaticket.com. I posti sono limitati. E? consigliato l’acquisto online. Prevendita telefonica con pagamento tramite bonifico o Satispay al numero 333 7605760 da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 14.00. La biglietteria e? aperta da un’ora prima nei luoghi di spettacolo. C’è possibilità che il giorno stesso i posti disponibili siano tutti esauriti. Consigliamo di telefonare a Ravenna Teatro tel. 0544 36239.

Ogni attività è svolta nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione e contenimento del Covid-19. Per accedere ai luoghi di spettacolo è obbligatorio indossare la mascherina ffp2.

La Stagione dei Piccoli

giovedì 12 e venerdì 13 maggio – ore 16.30

Teatro Rasi, in via di Roma 39



2 - 6 anni / 40 minuti / teatro di figura e di narrazione