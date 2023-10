Al Teatro Rasi uno spettacolo per raccogliere fondi per gli alluvionati

Prezzo non disponibile

Si svolgerà martedì 17 ottobre alle ore 21 al teatro Rasi l'iniziativa di Ravenna Centro Storico dedicata ad accendere i riflettori su un'emergenza che non ancora finita, soprattutto per quegli alluvionati ancora costretti fuori di casa. Una serata che si svolgerà grazie alla disponibilità del’Accademia degli Effimeri, un gruppo di attori amatoriali del territorio di Russi sorto nel 2018 seguendo la comune passione per il testo teatrale grazie all'appoggio di Luca Maggiore, cantautore, doppiatore e attore teatrale di fama nazionale.

La serata proporrà alla città un momento culturalmente interessante con una divertente commedia comica dal titolo "DOC" la cui regia e trasposizione teatrale sono originali appunto del maestro Luca Maggiore, un bel momento di comicità presentato con successo in anteprima nello scorso mese di novembre presso il teatro Binario di Cotignola riscuotendo uno straordinario successo di pubblico, che ha immediatamente fatto pensare alla sua riproposizione.col duplice scopo di avvicinare al teatro qualche profano, ma anche e soprattutto di raccogliere un contributo da devolvere sotto due forme: la prima derivante dal provento della vendita dei biglietti e la seconda chiedendo a chi parteciperà alla serata di portare con sé materiale di prima necessità (detersivo, ammorbidente, sapone o bagnoschiuma) che verrà raccolto e poi distribuito a quelle famiglie che purtroppo sono ancora lontane da uscire dall' emergenza.

Nella performance, reciteranno Laura Francesconi, Cristina Cimatti, Elisabetta Scarpa, Sabrina Santolini, Filippo Lucarelli, Sergio Venturi e Davide Casadio ma la novità della serata deriva dal fatto che durante la stessa verrà brevemente presentato (e sarà possibile acquistare) il libro "Anime del fango" di Luca Giacomoni, un'opera densa di passione e carica di emozioni, che racconta con foto e testimonianze dirette di alcune "vittime" dell'alluvione, un'esperienza che ha segnato così profondamente la vita di tanti romagnoli. Luca Giacomoni, autore del libro che ha provveduto a stampare a proprie spese, ed i cui proventi della vendita verranno ovviamente devoluti in maniera diretta, sarà presente sul palco per raccontare questo favoloso emozionante viaggio.