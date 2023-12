Al teatro Socjale il concerto di Francesco Tricarico

Prezzo non disponibile

Cantautore, polistrumentista, disegnatore ed artista visivo per Francesco Tricarico musica ed arte sono due mondi complementari. Per la prima volta al Socjale, Tricarico propone un concerto rinnovato carico di sorprese, suggestioni e ironia, e con i successi che hanno scandito i suoi primi vent'anni di carriera ed anche le sue ultime fatiche come il singolo “Mi state tutti immensamente profondamente sul cazzo”. Insomma un concerto imperdibile di uno degli autori più evocativi, sofisticati e seminali degli ultimi anni, che ha rappresentato un riferimento fra i nuovi cantautori della scena indie.

Apertura porte ore 20.30

inizio concerto ore 21.30

Nell'intervallo i cappelletti del Socjale