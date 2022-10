Al via due laboratori per bambine e bambini al centro La Ramona di San Pietro in Trento

Al via due pomeriggi di attività ludico-ricreative rivolte a bambine e bambini al centro di lettura “La Ramona”, in via Taverna 79, promossi dall’assessorato al Decentramento in collaborazione con il Consiglio territoriale di Roncalceci e l’associazione culturale “La Ramona”.

Si inizia sabato 22 ottobre, alle 16.30, con “Facciamo gli indiani”, laboratorio musicale condotto da Luciano Titi e Silvia Fantin, in cui le bambine e i bambini (dai 5 agli 11 anni) potranno sperimentare i ritmi degli Indiani d'America, utilizzando il corpo, la voce e gli strumenti. I piccoli partecipanti avranno a disposizione alcuni strumenti musicali e utilizzeranno la metodologia e lo strumento Tititom.

E’ gradita la prenotazione via mail a cfabbri@comune.ra.it.

Si prosegue sabato 29 ottobre, sempre alle 16.30, con i preparativi della festa di Halloween: letture animate del brivido a cura delle lettrici Juke box rivolte alle bambine e ai bambini dai 2 ai 9 anni e laboratorio creativo “pauroso”.

Per informazioni cfabbri@comune.ra.it 0544.485714