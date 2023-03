Al via l’iniziativa “Sentire i sentieri, a piedi nella natura”, due passeggiate con guide naturalistiche esperte

Nell’ambito dell’iniziativa “Sentire i sentieri, a piedi nella natura” sono in programma due passeggiate guidate previste per domenica 26 marzo e domenica 16 aprile. La prima, quella del 26, partirà alle 9, da Cà Acquara per farvi ritorno alle 12, dopo aver visitato la pineta di Classe alla scoperta della sua biodiversità. Domenica 16 aprile, il ritrovo sarà alle 9 alla Ca’ Vecchia, dove si farà ritorno intorno alle 12 al termine del percorso all’interno della pineta di San Vitale. I gruppi che parteciperanno saranno accompagnati da guide naturalistiche esperte e, in entrambi gli eventi, ci sarà un’area di ristoro offerta dalle associazioni venatorie di Ravenna.

L’iniziativa è promossa dal Centro di educazione alla sostenibilità del Comune (Ceas) e dagli assessorati alla Transizione ecologica e turismo. La partecipazione è gratuita.

E’ possibile iscriversi inviando una mail a prenotazioni_ceasra21@comune.ra.it indicando il giorno di riferimento, i nominativi e un recapito telefonico; oppure telefonando ai numeri 0544.482294 e 0544.482853.

Le iscrizioni saranno accolte fino a un massimo di 100 partecipanti.