Al via le prevendite della rassegna Classe al Chiaro di Luna

Una ricca serie di spettacoli divisi in due location. Tra i protagonisti Noa, Giacobazzi, Baharami, Marescotti e i Dik Dik

Lunedì 14 giugno aprono le prevendite per gli spettacoli della rassegna estiva Classe al Chiaro di Luna, con ben 45 eventi che spaziano dalla musica al teatro comico, dall’interpretazione teatrale dei Canti della Divina Commedia agli spettacoli per famiglie, coinvolgendo artisti di fama nazionale ed internazionale, tra cui Noa, Giacobazzi, Baharami, Marescotti e i Dik Dik, solo per citarne alcuni.

La vendita online è attiva dal 14 giugno sul sito della rassegna. Tra le novità di questa nuova stagione, l’apertura dei cancelli dalle ore 19, con la possibilità di visitare il Museo Classis fino alle ore 20.45 (ingresso compreso nel biglietto di accesso agli spettacoli serali).