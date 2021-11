“Albeggerà al tramonto”, l'avventura rocambolesca narrata dal trio Marco Trionfale

Indirizzo non disponibile

Mercoledì 1° dicembre alle 17.30 alla Biblioteca Trisi di Lugo Marco Trionfale presenta “Albeggerà al tramonto”. Marco Trionfale come individuo non esiste. Eppure il suo cognome, che può definirsi autocelebrativo, evoca un’immagine: secondo l’etimologia greca, significa “tre ombelichi”. Inesistente, dunque, ma trivalente. In realtà, infatti, Marco Trionfale è uno pseudonimo che nasce dall’anagramma di tre amici: Franco, Leo e Mirta.

Tre penne ravennati - Franco Costantini, Mirta Contessi e Leonardo Fedriga - per la prima volta si sono unite per dare vita alla figura di Marco Trionfale. Insieme presenteranno il romanzo frutto della loro collaborazione edito per i tipi della Marsilio (2021).

La trama del libro. Fratti è un piccolo quartiere di Corvina, immaginaria cittadina della provincia romagnola, dove vivono Baldi ed Ercole, punti di riferimento di un gruppo di anziani che si ritrova al Bar New Age. Quando una legge molto controversa impone ai pensionati di dedicare ore della propria giornata al volontariato coatto Baldi, Ercole e gli altri si ribellano. Assemblando un esercito tanto eroico quanto sgangherato, tra una partita di mah-jong e un bicchierino di troppo, i vecchietti del Bar New Age concepiranno un piano diabolico, e al grido di "Fatinculé" si lanceranno in un’avventura rocambolesca piena di colpi di scena e botte di fortuna che li porterà a vivere una vicenda umana, politica e sociale dai risvolti imprevisti e quasi inimmaginabili