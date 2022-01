Alberi e animali nella "Sublimazione del tempo" di Simone Zaccarini

Orario non disponibile

Quando Dal 18/01/2022 al 27/02/2022 da domani Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Ha per titolo “La sublimazione del tempo” la mostra personale di Simone Zaccarini che espone le proprie opere grafiche nella vetrina di Bottega Matteotti a Bagnacavallo dal 18 gennaio al 27 febbraio.

"L’uomo posto di fronte alla natura – osserva l’artista – dapprima dimostra un senso di smarrimento ma riconosce, grazie all’esperienza, la propria superiorità?su di essa, ormai la natura non fa più paura, non suggestiona o incuriosisce, anzi diventa qualcosa di fragile da proteggere. Le opere nascono dalla contemplazione della natura immobile e del loro spazio all’interno del tempo, un tempo che sconfina nell’infinito, contrastando con la nostra “finitezza”". Partendo da questo presupposto, Simone Zaccarini ha realizzato una serie di alberi tra lo statico e il movimento, che affiancati diano un senso di moto e profondità; degli ingrandimenti di particolari di tronchi che sembrano uscire dalla realtà; e animali che scrutano lo spettatore come se fossero nell’attesa di qualcosa.

Simone Zaccarini nasce nel 1998 a Faenza e vive a Castel Bolognese. Si diploma al Liceo artistico Nervi Severini. Partecipa al concorso That’s a Mole e si avventura nel mondo della scenografia, realizzando per una compagnia di ballo la scenografia dei saggi di fine anno nel 2016-2017-2018, andati in scena nel teatro Masini di Faenza. Nel 2018 s’iscrive al corso di Grafica d’arte presso l’Accademia di belle arti di Bologna, dove studia tuttora.