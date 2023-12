Appuntamento sotto l’albero per una foto con Babbo Natale

L’8, il 16 (dalle 10 alle 13), il 23 e il 24 (dalle 15 alle 18) dicembre, salvo maltempo, sotto l’albero di Natale in piazza del Popolo a Ravenna ci sarà Babbo Natale, per una foto ricordo e delle caramelle acquistate a La Butega ad Giorgioni.

L’abete è stato donato dal Comune di Andalo (Trento) e proviene da un'area in cui era già programmato l'abbattimento selettivo. La donazione è diventata una consuetudine grazie alla storica amicizia che si è creata dall’organizzazione dei consueti soggiorni estivi del gruppo Amare Ravenna ad Andalo. Sarà anche l’occasione per sensibilizzare ragazze e ragazzi sulla formazione per diventare bagnini di salvataggio.