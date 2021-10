Alberto Casadei racconta Dante tra la selva oscura e altre allegorie

Venerdì 29 ottobre, ore 18, nella Sala Muratori della Biblioteca Classense Alberto Casadei presenta l’ultimo saggio, "Le selve di Dante" (Aboca Edizioni) insieme al volume "Dante oltre l'allegoria" (Longo Editore), accompagnato nel dialogo da Sebastiana Nobili.

Il tema della selva è fondamentale nella Divina commedia, come tutti sanno sin dai primi versi. Ma se la “selva oscura” è allegorica, dato che è usata per alludere a una condizione di pericolo soprattutto morale, e dipen­de, probabilmente, dall’imitazione del modello di Virgilio, nel corso dell’opera Dante descriverà altre selve, con particolari ben più realistici, in negativo (la selva dei suicidi) o in positivo (il bosco dell’Eden).

In un percorso avvincente fra le varie cantiche, possono essere dunque messi a fuoco non solo i rapporti di Dante con la Natura, figlia di Dio, in particolare con alberi sacri (come quello del Bene e del Male) o inventati, ma per di più i modelli narrativi usati dal poeta per rappresentare l’Aldilà insieme al nostro mondo. Questo breve saggio, firmato da uno dei più illustri conoscitori di Dante, illuminerà da una prospettiva inedita la grandezza della Divina commedia, un’opera che come nessun’altra contiene spunti per continuare a esse­re attiva nel tempo: uno dei pochi classici che viene ancora citato e reinterpretato in tutte le arti.