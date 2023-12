“Alberto Mingotti: terrecotte e ceramiche invetriate”: mostra a Castel Bolognese

Domenica 17 dicembre 2023, alle 16.30 presso l’ex chiesa di S. Maria della Misericordia (Via Emilia interna 86/A), appuntamento con l’inaugurazione della mostra monografica dedicata alle opere di Alberto Mingotti.

Alberto Mingotti porta avanti una carriera decennale nella scultura in ceramica, che esplora con grande maestria tecnica, come suggerisce anche il titolo dell’esposizione, scelto dal curatore del percorso Claudio Spadoni.

L’esposizione resterà aperta fino al 7 gennaio 2024.

Claudio Spadoni, già Direttore del Museo d’Arte della città di Ravenna, e Franco Bertoni, storico esperto dell’arte romagnola del Novecento, scrivono sulla scultura di Alberto Mingotti, mettendone in luce le qualità plastiche che lo affiancano ai grandi scultori del secolo come Arturo Martini e Domenico Baccarini, in un catalogo stampato per l’occasione, grazie al contributo economico di un’altra eccellenza castellana: la ditta Carmi che nel 2023 festeggia il cinquantesimo di attività.

L’evento espositivo era già stato programmato per lo scorso maggio, quando l’alluvione colpì Castel Bolognese nella notte tra il 16 e il 17 maggio, pochi giorni prima dell’inaugurazione.

Fortunatamente, la piena arrivata nel centro storico ha lambito soltanto i piedistalli delle opere già in loco, recuperate dall’artista dopo che i volontari muniti di pale hanno spinto il fango al di fuori dei locali.

Da maggio, grazie anche all’intervento dell’Asp Romagna Faentina, gli spazi della chiesa settecentesca costruita da Cosimo Morelli sono stati ripristinati ed è stato possibile riprogrammare l’evento.

“Aspettavamo e lavoravamo da tempo ad una mostra dell’artista castellano Alberto Mingotti – spiega l’assessore alla Cultura Luca Selvatici - per proseguire in un percorso di consapevolezza sull’arte e gli artisti del nostro territorio che raccontano o hanno raccontato il mondo attraverso il loro sguardo e osservando un altro orizzonte. Le opere di Mingotti scaldano e illuminano spaccati di un vivere quotidiano che suscita malinconia ma anche la gioia dei gesti, in un contatto sempre presente tra i personaggi rappresentati. La terra, le emozioni e il colore: elementi che caratterizzano la nostra storia; che dopo l’alluvione di maggio emergono dal fango che ha coperto anche la ex-chiesa, con forza e vita propria”.

Orari di apertura: da martedì a sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e domenica 7 gennaio 2024 dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Ingresso gratuito.

Eventi con l’artista:

- Domenica 17 dicembre 2023 ore 16.30: Inaugurazione con Claudio Spadoni e Franco Bertoni

- Sabato 30 dicembre 2023 ore 17.00: Presentazione del libro “Ero l’amante di Rodin. Vita vissuta di Camille Claudel” (Capponi Editore 2023). L’autrice Annalisa Fabbri dialoga con Alberto Mingotti

- Domenica 7 gennaio 2024 ore 17.00: Finissage: Cristina Castellari dialoga con Alberto Mingotti

Per informazioni: Ufficio Cultura 0546 655835.