Ale e Franz aprono la stagione comica al Masini con "Comincium": ed è subito sold out

A inaugurare la nuova Stagione di Teatro Comico del Masini di Faenza saranno due indiscussi talenti della comicità italiana: ALE e FRANZ con il loro nuovo spettacolo Comincium, in scena lunedì 10 gennaio alle ore 21, serata già sold out! Dopo la replica faentina, il celebre duo comico resterà in Romagna e si esibirà martedì 11 gennaio al Teatro Diego Fabbri di Forlì.

"Eccoci qui… Sembra passato un secolo - dicono i due comici - I ricordi del sipario che si apre, i fari che si accendono, i vostri sorrisi, gli applausi. Il teatro. La nostalgia di quella atmosfera di complicità, che ci avvolgeva tutti quanti, dal palcoscenico alla platea rendendoci partecipi, ogni sera, di un momento unico ed irrepetibile: lo spettacolo. Sembra passato un secolo. Rieccoci qui".

"Ricominciamo, con tanta voglia di incontrarvi nuovamente, col desiderio di divertirci e farvi divertire. Ricominciamo con uno spettacolo leggero, divertente, che scorre anche sulle note di una band d’eccezione, di grandi professionisti. Ricominciamo, perché senza dimenticare tutto ciò che abbiamo vissuto in questi due anni, abbiamo il desiderio di riprendere a sorridere. Abbiamo voglia di leggerezza. E allora, ripartiamo da dove eravamo rimasti ovvero dalla voglia di vedervi ridere. Riprendiamo quel cammino che negli ultimi venticinque anni ci ha permesso di raccontarvi le nostre storie, i nostri incontri; ci ha permesso di ridere innanzitutto di noi stessi, come davanti ad uno specchio, e ci ha aiutato a condividere, con voi, la nostra comicità. Siamo pronti. Comincium! - concludono Ale e Franz - Perché ci siete mancati tanto".