I “Concerti di Stella Maris” continuano con Alessandra Mazzanti ed Edipa

Mercoledì 19 luglio alle 21:15 avrà luogo il terzo appuntamento dei Concerti di Stella Maris presso la chiesa di Stella Maris a Milano Marittima, Via III Traversa, 1, sull'organo Cav. Giuseppe Zanin & Figlio (1970), con la direzione artistica di Alessandra Mazzanti. Questo concerto vedrà protagonista un duo speciale di suoni e immagini composto da Alessandra Mazzanti all’organo e dal pittore ravennate Edipa (pseudonimo di Emilio di Pasquantonio). Si tratta di un connubio di musica e pittura che permette di vivere ancor più intensamente il momento artistico poiché la musica viene esaltata dalle immagini così come le immagini stesse appaiono sempre diverse grazie alla musica. Musiche di: M. E. Bossi, F. Almasio – G. Verdi, C. Gounod – P. Fumagalli, J. Bonnet, L. J. A. Lefébure Wély e P. A. Yon. Il successivo concerto sarà mercoledì 26 luglio con protagonista l’organista tedesco Axel Flierl.

L'ingresso è a offerta libera fino ad esaurimento posti.