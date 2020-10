Alessandro Braga ed Elisabetta Rivalta in scena con il recital "Destinatario Sconosciuto"

"Ravenna viso-in-aria" prosegue con un doppio appuntamento domenicale al Teatro Rasi. Domenica 25 ottobre alle 15 Roberto Battistini, Carla Fabbri e Gianni Parmiani si confronteranno in un incontro su “Passato, presente e prospettive del teatro filodrammatico in Romagna”, poi, alle 18, Alessandro Braga ed Elisabetta Rivalta presentano un recital tratto dal breve romanzo epistolare Destinatario Sconosciuto, scritto da Katherine Kressmann Taylor. Pubblicato nel 1939, il libro fu inizialmente ignorato. Venne poi tradotto in lingua francese, diventando un best-seller. Questo successo aprì la strada alla sua traduzione in venti lingue.

L'idea della storia è venuta all'autrice Katherine Kressmann Taylor grazie a un trafiletto di giornale: gli studenti americani in Germania iniziano a rivelare ai familiari le atrocità naziste. I familiari rispondevano ai figli prendendosi gioco di Hitler, ma ricevevano dalla Germania sempre la stessa risposta: "Piantatela... Siamo in pericolo... Queste persone non scherzano... Potreste uccidere qualcuno semplicemente scrivendogli...”. Da qui, l'idea della "lettera come arma".

Nel libero adattamento del testo da parte del regista Alessandro Braga, un uomo d'affari, cristiano, ritorna con la sua famiglia in Germania. La sua socia in affari, un'ebrea, rimane negli Stati Uniti per proseguire l'attività lavorativa in una galleria d’arte. Lontani, i due, si scrivono. La storia è interamente raccontata attraverso una ventina di lettere, scambiate dal 12 novembre 1932 al 3 marzo 1934, nella fase d’ascesa al potere di Adolf Hitler.

Ingresso gratuito per l'incontro delle 15.00. Per lo spettacolo prevendita online: intero 9€, ridotto Under20 e universitari 7€.