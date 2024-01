A Faenza la prima nazionale del documentario "Un'Antenna sul Tetto" di Alessandro Quadretti

Venerdì 19 gennaio, alle 18.30 al Caffè Nove100 a Faenza (corso Mazzini 69/A) il Cineclub "Il Raggio Verde" invita alla presentazione del nuovo progetto del regista forlivese Alessandro Quadretti, già ospite del Cineclub in Arena Borghesi nell’estate 2023 per la proiezione in anteprima nazionale del suo documentario “Un’Antenna sul Tetto”. Durante la serata, il regista presenterà la sceneggiatura del suo nuovo lavoro "Io, la Saponificatrice" e saranno proiettati rari filmati d’archivio. L’ingresso è libero.

"Io, la Saponificatrice" è una sceneggiatura ambientata nel 1970: a Bologna, una giovane e ambiziosa antropologa criminale, Virginia, scopre che la famosa Saponificatrice di Correggio è ancora viva, internata in manicomio a finire i suoi giorni. Decisa a cogliere l’occasione per applicare in Italia le nuove teorie del profiling criminale, piega le resistenze del suo ambiente accademico e la raggiunge per intervistarla. Ben presto però Virginia capisce che investigare la donna dietro al mito la porterà a compromettere sé stessa e quello in cui ha sempre creduto.

Alessandro Quadretti è regista, sceneggiatore e docente di storia e linguaggio del cinema. Ha diretto corti e lungometraggi, documentari e di fiction, selezionati da diversi festival nazionali e internazionali. Nel 2023 vince il bando di sviluppo per Opere cinematografiche della Regione Emilia-Romagna, ottenendo un importante finanziamento per il progetto “Io, la saponificatrice”.