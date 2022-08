Alessio Lega in concerto per raccogliere fondi per la biblioteca

La “Associazione delle amiche e degli amici della Biblioteca Libertaria Armando Borghi», in collaborazione con il Circolo Arci “Gianni Dalmonte” e la Sezione Anpi “Dante e Livio Poletti” di Castel Bolognese organizzano nella serata di mercoledì 6 settembre, presso il Circolo Arci di Castel Bolognese di Via Emilia Interna 137, un concerto di Alessio Lega. Apertura ore 20.00, ingresso offerta libera. L’intero incasso della serata sarà devoluto alla Biblioteca Libertaria Armando Borghi.

La Biblioteca Libertaria Armando Borghi (BLAB), con sede in Castel Bolognese Via Emilia Interna 93/95, ha recentemente lanciato una raccolta fondi con l’obiettivo di ricavare un deposito/magazzino nella cantina dell’edificio che la ospita dal 2006. La BLAB costituisce una delle più importanti raccolte documentarie sull’anarchismo esistenti in Emilia Romagna e rientra, a tutti gli effetti, nel ristretto numero di “istituzioni” libertarie di rilievo nazionale. La Biblioteca conserva oltre 15.000 volumi e circa 2.000 testate di periodici e numeri unici. Possiede inoltre fondi archivistici di grande importanza. Il patrimonio librario e documentale viene costantemente incrementato con donazioni ed acquisti. Oggi la Biblioteca si trova nella necessità di aumentare gli spazi a sua disposizione attraverso la trasformazione della sottostante cantina in deposito/magazzino.

Alessio Lega è uno dei cantautori più conosciuti della sua generazione, ha messo in scena centinaia di spettacoli, si è guadagnato i riconoscimenti più ambiti, eppure non rinuncia al nobile donchisciottismo di cantare dove gli piace piuttosto che “dove si deve”, andando in giro a tentare di cambiare se stesso ed il mondo… “che di tanti poeti morti c’è bisogno pure di vivi”.