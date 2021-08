Eva-Maria Rusche e Marco Ambrosini portano in concerto “Alfedans, la danza degli elfi”

Venerdì 13 agosto alle 21:15 ha luogo il sesto appuntamento dei Concerti di Stella Maris presso la chiesa di Stella Maris a Milano Marittima, in via III Traversa 2, con la direzione artistica di Alessandra Mazzanti. Sull'organo Cav. Giuseppe Zanin & Figlio si esibisce Eva-Maria Rusche, accompagnata da Marco Ambrosini alla nyckelharpa (strumento ad arco della tradizione svedese). Il concerto, intitolato "Alfedans" (Danza degli Elfi), è realizzato in collaborazione con Entroterre Festival e consiste in una selezione di brani di vario genere di E. Grieg, alternati a danze tradizionali.

Giovedì 2 settembre avrà luogo il concerto conclusivo della rassegna, con Kim Fabbri all'organo e con la partecipazione dell'Orchestra del Conservatorio di Cesena, diretta da Alessandra Mazzanti. L'ingresso è a offerta libera.

