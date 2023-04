Alfonsine: al museo del Senio la mostra "Dalla guerra alla pace"

Indirizzo non disponibile

Lunedì 10 aprile alle 12 al Museo della battaglia del Senio di Alfonsine inaugura la mostra «Dalla guerra alla pace: 100 anni di riutilizzi bellici dalla collezione Bruno Zama». L'esposizione è dedicata ai materiali del riuso civile al termine della guerra, oggetti nati come strumenti o accessori bellici che divennero, attraverso l’inventiva e le necessità della popolazione stremata dal conflitto, oggetti di ordinaria quotidianità. Bruno Zama è ricercatore, saggista, nonché tra gli attuali maggiori collezionisti e studiosi di riutilizzi bellici in Italia e in Europa.

L’ingresso è gratuito; la mostra sarà visitabile fino al 2 maggio di lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 13, il mercoledì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17; la domenica sono possibili le visite su richiesta. L’accesso sarà consentito fino a un’ora prima della chiusura. Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio cultura al numero 0544 866648.