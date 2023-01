Alfonsine: al Museo della battaglia del Senio il film "Lezioni di persiano"

Venerdì 27 gennaio alle 21 ad Alfonsine nell’auditorium del Museo della battaglia del Senio sarà proiettato il film Lezioni di persiano, di Vadim Perelman, con Nahuel Pérez Biscayart e Lars Eidinger.

La pellicola racconta la vicenda - ispirata a una storia vera - di un ebreo arrestato nel 1942 dai nazisti che decide di mentire per salvarsi la vita, spacciandosi per persiano. Si troverà a insegnare questa lingua, che lui non conosce affatto, al direttore del campo nazista, che sogna di aprire un ristorante in Iran finita la guerra. Per il protagonista mantenere il segreto diventerà sempre più difficile.

La visione del film, tratto dal racconto Erfindung einer sprache di Wolfgang Kohlhaase, è pensata dall'Amministrazione comunale in occasione del Giorno della memoria, per commemorare le vittime dell’Olocausto e continuare a tenere alta l’attenzione sul tema.

L’ingresso è gratuito. Per ulteriori informazioni contattare lo 0544 866648.