Alice Keller presenta “Fuori è quasi buio”: libro finalista al Premio Campiello Junior

Sabato 18 novembre, ore 18, prosegue la rassegna “I sabati della Rocca”, curata da Ivano Mazzani alla Rocca Brancaleone. Alice Keller, autrice di molti libri per l’infanzia e per ragazzi, tra albi illustrati, romanzi e graphic novel tradotti anche all’estero, dialoga con Lisa Bentini, docente e collaboratrice di molte testate culturali, a proposito del suo ultimo romanzo “Fuori è quasi buio”. Il romanzo è nella terna finalista della terza edizione del Campiello Junior (categoria 11-14 anni).

“Fuori è quasi buio” è la storia di due fratelli che, dopo la morte della mamma, scappano senza una meta precisa e trovano riparo in un capanno abbandonato. Simone, il più grande, deve stare attento a non far agitare Mattia, che altrimenti smette di respirare. E Mattia non parla, se non a gesti: la mano sul gomito è pane, il cerchio sul petto è abbraccio, il pugno è neve. L’incontro con Mercy, una ragazza con una famiglia altrettanto difficile ma piena d’amore, farà capire ai fratelli che non c’è niente di male a chiedere aiuto e che un’altra idea di “casa” è possibile.