Alla Biblioteca comunale di Russi la mostra "Nella tana di Zugaross"

Alla Biblioteca Comunale di Russi è conto alla rovescia per l'inaugurazione della mostra «Nella tana di Zugaross. Meraviglie di Russi per un compleanno tutto da giocare», evento clou del ricco calendario di iniziative per celebrare i dieci anni trascorsi nell'attuale sede dell'ex macello, in via Godo Vecchia 10. L'appuntamento con il taglio del nastro è per giovedì 30 novembre, alle ore 18, e ci sarà tempo fino al 3 febbraio per visitare l'originale esposizione.

La mostra «Nella tana di Zugaross. Meraviglie di Russi per un compleanno tutto da giocare» è infatti un gioco nato da un gioco. L'agenzia di comunicazione Lance Libere ha proposto di realizzare una mostra a partire dal gioco di carte Zugaross - 7 giochi per 7 famiglie, illustrato da Vanessa Zanzelli e pubblicato lo scorso anno partendo da un’idea di Miranda Blosi, della libreria Librimi.

Il creativo russiano Gianni Zauli lo ha trasformato rendendolo tridimensionale e costruendo un percorso ludico/documentativo all’interno della Biblioteca. Una prima parte vede esposte le illustrazioni originali del gioco realizzate da Vanessa, circondate da strutture che raccontano e ricordano personaggi illustri, luoghi, miti e ritrovi di Russi, attraverso un percorso tra installazioni interattive, immagini e storia: una mostra da vedere e da giocare per, come scrive l’autrice del gioco nel libretto delle istruzioni «continuare a non dimenticare la nostra terra, le nostre origini, la bellezza che ci circonda dalla mattina alla sera… [ ] per insegnare alle ragazze e ai ragazzi qualcosa del luogo in cui stanno crescendo».

La mostra è visitabile negli orari di apertura della biblioteca (dal lunedì al sabato, ore 9-13 e ore 14.30-18.30). Chiusure: 8, 25, 26 dicembre e 1 gennaio 2024.

Per informazioni:

Biblioteca Comunale

0544 587640

biblioteca@comune.russi.ra.it