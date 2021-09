Alla “Mototemporada romagnola” anche le moto di Valentino e Capirossi

Indirizzo non disponibile

Domenica 26 settembre torna il revival della “Mototemporada romagnola” a Milano Marittima. Per l’occasione sarà presente il museo Yamaha “Poggi” con la M1 di Valentino Rossi, la storica Ducati Moto GP di Loris Capirossi, tante altre due ruote di importanti motociclisti e non mancherà la Fondazione Simoncelli. Saranno più di 80 le moto esposte e tutte hanno fatto la storia del motociclismo. Saranno presenti anche numerosi campioni del mondo del motociclismo di un tempo come Carlos Lavado e Pier Paolo Bianchi.

Inoltre domenica verranno inaugurate le targhe, poste nelle prime Traverse di Milano Marittima, in ricordo dei campioni del motociclismo della “Mototemporada romagnola” evento che negli anni 1960/1970 rese Milano Marittima uno dei circuiti più famosi. All’evento parteciperanno il Sindaco di Cervia Massimo Medri e il Vicesindaco Gabriele Armuzzi.

La manifestazione si svolgerà dalle 10.00 alle 18.30 attorno alla Rotonda 1 maggio a Milano Marittima. Mentre alle ore 10.45 si svolgerà il momento ufficiale dell’intitolazione delle traverse ai sei campioni che hanno corso a Milano Marittima. Alle ore 14.30 sul palco nel centro della località, Roberto Mugavero presenterà il libro “Il Paso. Renzo Pasolini, re senza corona” scritto da Arturo Rizzoli, edizioni Minerva. Alla presentazione parteciperanno i familiari del pilota.