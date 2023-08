Alla Rocca si guarda "Una commedia pericolosa" con il regista Alessandro Pondi

Martedì 15 agosto alle 21.15 la Rocca Brancaleone si prepara ad ospitare, in anteprima nazionale, Una commedia pericolosa, alla presenza del regista Alessandro Pondi e dell’attrice Monica Vallerini, aggiungendo un importante appuntamento alla stagione cinematografica dell’arena ravennate. Biglietto unico 3,50 euro. Inizio proiezioni ore 21.15.

Alessandro Pondi, nonostante viva a Roma da molto tempo, è nato a Ravenna ed ha iniziato la sua carriera come scrittore e sceneggiatore, firmando varie opere per la televisione e per il cinema e ottenendo numerosi riconoscimenti, per poi costruirsi anche un ruolo dietro la macchina da presa che lo ha portato, già nel suo primo lungometraggio, a lavorare con attori del calibro di Pierfrancesco Favino e Beppe Fiorello.

Una commedia pericolosa è il suo quarto film e vede il ritorno, dopo Tutta un’altra vita del 2019, alla collaborazione con Enrico Brignano. Piacevole e leggero, quest’ultimo lavoro beneficia dell’esperienza di Pondi nel costruire intrecci avvincenti e sempre funzionanti: gli sviluppi dell’indagine privata dell’agente Mao, responsabile della sicurezza in un centro commerciale con un debole per James Bond, lo getteranno in situazioni curiose e rocambolesche, sempre condite da battute azzeccate e da una buona chimica tra gli attori.