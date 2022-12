Alla Sala del Carmine di Massa Lombarda il concerto di Nearco e Fio Zanotti

Mercoledì 7 dicembre alla Sala del Carmine il cantante Nearco e il maestro e musicista Fio Zanotti si esibiranno in un concerto a partire dalle ore 21. L’inedito duo farà rivivere al pubblico massese 50 anni di grandi successi della musica italiana. L’ingresso è gratuito su prenotazione.

Giovanni Cristiani, in arte Nearco, è un cantante e autore, si esibisce non solo come “front man” della sua rock band ma anche in veste di deejay, vocalist, presentatore e speaker radiofonico-televisivo. Ha aperto i concerti di Zucchero e condiviso il palco con diversi artisti, tra cui in particolare, ricordiamo Ivana Spagna, Francesco Baccini, Pago, Andrea Mingardi, Fio Zanotti, Ivan Cattaneo, Alberto Camerini ed Ermal Meta. Si esibisce nei locali anche con il "Dj Show", spettacolo di musica dance-commerciale e reggaeton del momento, la disco anni 90 (Gabry Ponte, Gigi D'Agostino, Prezioso) e la disco Revival anni 70/80.

Fio Zanotti, è un musicista, compositore, arrangiatore, produttore e direttore d'orchestra italiano. Inizia la propria carriera nel mondo della musica nel gruppo rock dei Judas. Nel 1980 prende parte al tour di Loredana Berté, ed in seguito collaborerà con numerosi cantanti e gruppi italiani, fra cui Anna Oxa, Mietta, Milva, Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia, Eros Ramazzotti, Vasco Rossi, Marcella Bella, Fiordaliso, Ivana Spagna, Francesco Baccini, Ricchi e Poveri, Pooh, Al Bano & Romina, Den Harrow, Adriano Celentano, Renato Zero, Francesco De Gregori, Claudio Baglioni e Gianluca Grignani. Nel 1989 segue il progetto “Adelmo e i suoi Sorapis” di cui fa parte anche Adelmo Fornaciari (Zucchero). Proprio per Fornaciari, Zanotti nel 2004 dirige l'orchestra alla Royal Albert Hall di Londra per il concerto ZU & Co. Sono innumerevoli le partecipazioni al Festival di Sanremo, di cui ha vinto diverse edizioni in qualità di direttore d’orchestra, in particolare nel 1999 per aver diretto la canzone “Senza pietà” di Anna Oxa.



Il concerto è offerto gratuitamente dal Comune di Massa Lombarda su prenotazione. Per info e prenotazioni: URP/Informacittadino tel 0545 985890 urp@comune.massalombarda.ra.it