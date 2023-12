Alla sala delle Arti incontro con il fotografo Matteo Di Giovanni

Sabato 16 dicembre alle 18 alla Sala delle Arti di Piazza Kennedy 7, il fotografo Matteo Di Giovanni presenta True Places Never Are. L’incontro è gratuito e aperto alla cittadinanza senza necessità di prenotazione.

All'interno del percorso didattico Scuola Elementare di Fotografia verrà presentato il lavoro di uno dei più interessanti nuovi fotografi italiani, Matteo Di Giovanni, che parlerà del proprio percorso artistico e professionale in dialogo con Elena Dolcini (libreria Marmo, Forlì) e in collegamento con il fotografo americano Mike Slack (fondatore della casa editrice The Ice Plant).