Alla scoperta del sistema solare con la Palestra della Scienza

Continuano le dirette YouTube mensili organizzate dal Gruppo Astrofili Faenza. Nella serata di giovedì 11 marzo, alle 21, viene presentata la Palestra della Scienza e si parla di "Il Sistema Solare alla Palestra della Scienza" con Gianpaolo Martelli e Bruno Casadio. A seguire Fabio Fabbri mostrerà con Stellarium il cielo del mese e i principali fenomeni astronomici.

La Palestra della Scienza è un centro per la divulgazione scientifica con sede in Via Cavour 7 a Faenza. Al suo interno vengono organizzate attività didattiche rivolte a studenti e a persone di ogni età che vogliono "curiosare" nel vasto mondo della conoscenza scientifica. Sono presenti exhibit, esperimenti e "giochi scientifici" per spiegare e dimostrare fenomeni e concetti scientifici. È presente una sezione dedicata all'astronomia, che comprende una riproduzione in scala del Sistema Solare.