Alla scoperta della Divina Commedia con le marionette di All'InCirco Teatro

Un altro omaggio a Dante e alle marionette il quarto appuntamento delle Arti Summer, organizzata da Teatro del Drago nell’ambito della rassegna Classe al Chiaro di Luna 2021, in collaborazione con RavennAntica - Fondazione Parco Archeologico di Classe. Lunedì 2 agosto saranno in scena all’Antico Porto di Classe le marionette di All’InCirco Teatro con il fantascientifico Dante 3021, spettacolo realizzato in collaborazione con Teatro del Drago e vincitore del Bando 2019 “Giovani Artisti per Dante”, per Ravenna Festival: un viaggio a caccia delle stelle di Dante in compagnia di Moka e Hertz, due strambi alieni robotici con una grande passione per tutti i reperti provenienti dal pianeta Terra. Ma la scoperta dell’opera di un certo Dante, che Moka e Hertz credono uno scienziato e un esploratore intento nella descrizione del proprio pianeta natio, è l’occasione per un sorprendente e straniante punto di vista sulla Commedia.

La narrazione è affidata alle marionette di Gianluca Palma e Mariasole Brusa, dal cui incontro – nel 2011 – è nato All’InCirco, progetto di ricerca sul teatro di figura e sull’arte di strada che si propone di integrare arti diverse e complementari, e che intende riportare alla luce la passione di Dante per gli aspetti scientifici del mondo, permettendo di intuire come scienza e poesia siano due facce della stessa medaglia, due letture del mondo complementari e altrettanto indispensabili. Tutti i materiali di scena sono costruiti artigianalmente, spesso con materiali di riciclo, dai membri della compagnia.

Si possono acquistare i biglietti online attraverso il sito internet classealchiarodiluna.it, selezionando lo spettacolo a cui assistere nella sezione eventi. Una volta individuato basterà cliccare su “BIGLIETTI” e si verrà reindirizzati sul portale oooh.events dove sarà possibile completare l’acquisto. Si consiglia l’acquisto online per avere maggiori vantaggi, come selezionare in anteprima il proprio posto ed accedere anche a numerosi sconti ove presenti. Il biglietto sarà in formato digitale. La sera della manifestazione presentarsi all’ingresso con l’email ricevuta sul proprio telefono (che presenta un QrCode) oppure con la mail e il biglietto stampato. Una biglietteria fisica è attiva in Via Classense 29 (all’ingresso del parco del Museo Classis) dal Lun. al Ven. dalle 16.00 alle 19.00. Presso Antico Porto di Classe, via Marabina 7 (loc. Ponte nuovo), la biglietteria è attiva solo durante le serate degli eventi dalle 19.30 alle 21.00.