Alla scoperta delle Rocche di Caterina: visite guidate tra i grandi personaggi della storia

Ormai sta diventando una tradizione: il primo weekend di ottobre è dedicato alla scoperta delle Rocche di Caterina, un affascinante tour che tocca anche i castelli sforzeschi di Bagnara di Romagna e Riolo Terme. Quest’anno il tema delle visite guidate è Caterina e i grandi uomini della storia. Ogni visita guidata (organizzate in orari che permetteranno a chi lo vorrà di partecipare a tutte e quattro) ha per protagonista un diverso personaggio celebre dell’epoca di Caterina Sforza: a Bagnara Leonardo da Vinci, a Dozza Niccolò Machiavelli, a Imola Giovanni dalle Bande Nere, a Riolo Terme il Valentino.

Questo il programma delle visite del 2 e 3 ottobre. Alla Rocca di Bagnara di Romagna "Leonardo e Caterina: architettura, macchine da guerra e curiosità alchemiche". La storia suggerisce molti momenti in cui Caterina e Leonardo si sono trovati nello stesso luogo nello stesso tempo o possibili occasioni d’incontro anche se, per ora, non vi è alcuna prova documentata. C’è chi suggerisce che la modella per la famosa Gioconda possa essere proprio la Tigre delle Romagna. Cavalcando queste interessanti possibilità, Caterina e Leonardo guideranno i visitatori alla scoperta della rocca e di aneddoti del loro tempo. Al termine per i piccoli partecipanti un laboratorio per costruire “La vite aerea di Leonardo”.

Alla Rocca di Riolo Terme "D’armi e di battaglie: Caterina e il Valentino". Nel novembre del 1499 Cesare Borgioa, figlio di papa Alessandro VI, diede il via alla conquista delle Romagne, divenendo a tutti gli effetti l’acerrimo nemico di nostra Signora Caterina Sforza. Caterina in persona vi narrerà le vicende che la spodestarono e di come il Valentino la fece portar via con catene d’oro.

Questi gli orari delle visite guidate. Sabato 2 ottobre: pomeriggio 15.30 e 18.00. Domenica 3 ottobre: mattina 10.30 – pomeriggio 15.30. Ritrovo: alle biglietterie delle Rocche 10 minuti prima della partenza della visita.