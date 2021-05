Alla scoperta di Dante uomo e poeta: un percorso tra storia, politica e letteratura

Indirizzo non disponibile

Prende il sabato 15 maggio, alle 20.30, la rassegna di incontri via Dante Alighieri "Uomo e Poeta" all'interno della Basilica di San Francesco a Ravenna. Prenotazione obbligatoria: Whatsapp o sms Franca 338 2852450. Contributo consigliato minimo 5 euro.

Un ciclo di conferenze dedicate al Sommo Poeta ideato per scoprire la vita di Dante partendo dalle sue opere e dalle vicende del suo tempo. Il primo incontro avrà per tema "Il Contesto storico politico nel Medioevo e la nascita di Dante". Il ciclo di conferenze è tenuto da Riccardo Starnotti, Presidente dell'Associazione culturale Amici di Dante in Casentino.