Alla Torre di Oriolo una notte da brividi con "HalloWine Party"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Una notte da brividi tra fiabe classiche rivisitate in chiave horror, visite notturne a un castello spiritato, trucchi da streghe, balli infernali ma anche vini e sapori del territorio: lunedì 31 ottobre alla Torre di Oriolo l’appuntamento è con “HalloWine Party”, la festa più paurosa e golosa della Romagna.

Nel parco dell’antica torre medievale di Faenza arriveranno tanti personaggi che hanno popolato i nostri sogni da bambini per trasformarli in veri e propri incubi! Dalle ore 18.30 in una grande tensostruttura grandi e bambini potranno divertirsi con giochi di legno e della tradizione, mentre alle 19 scoccherà l’ora del Truccambimbo delle streghe a cura di TataFata. Dalla stessa ora un punto ristoro con pentoloni fumanti arricchiti da essenze, brividi, sapori e vini del territorio allieterà tutti i presenti nella notte più misteriosa dell’anno, mentre il dj set d’ascolto a cura di DJ Sala riscalderà l’atmosfera.

Alle ore 21.15 i più coraggiosi potranno cimentarsi in una visite notturne alla Torre di Oriolo con la Compagnia delle Ventirose: grazie a un incantesimo segreto le fiabe della Disney prenderanno vita in un modo imprevedibile e spaventoso: numerosi personaggi che fin da bambini ci hanno tenuto compagnia risentiranno degli effetti malefici della luna!

Dalle ore 21.45 all’interno della tensostruttura spazio ai balli infernali con il dj set a cura di Alex Ciocca.

L’evento si terrà anche in caso di maltempo, non serve la prenotazione.