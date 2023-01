Alle Pescherie della Rocca di Lugo la performance del musicista Luca Maria Baldini

Venerdì 27 gennaio architettura, design, musica e arte si contamineranno con i loro linguaggi per dare vita a una performance artistica che ospiterà la presentazione del magazine Openings.

Openings è il magazine culturale tematico sostenuto da Edilpiù; presenterà in occasione di questa serata il suo ultimo numero.

“Toward Home” è il titolo dell’evento curato dal sound designer Luca Maria Baldini, durante la serata le Pescherie della Rocca di Lugo diventeranno uno spazio-soglia dove riflettere sul rapporto fra essere umano e pianeta Terra.

Se le limitazioni degli ultimi anni hanno trasformato in modo significativo la nostra percezione, alterando il fragile equilibrio fra il sé e l’altro-da-sé, Toward Home invita a ripensare alla relazione tra dentro e fuori, espandendo il concetto di casa, fino ad estenderlo all’universo intero. Luca Maria Baldini sonorizzerà un vasto archivio di immagini rese pubbliche dalla NASA, mettendone in luce la componente simbolica e sottolineando come architettura e suono possano condurci in territori inesplorati.

Partecipano alla serata anche Simone Guerra aka Dj Relative che intratterrà con una selezione musicale accompagnata dai drink del bar Chicco d’Oro Lounge Cafe di Lugo.

Ingresso libero dalle 19 alle 24.