A Villa Verlicchi un concerto per voce, vetro, cera e gocce d'acqua

Sabato 31 luglio dalle ore 20.30 si svolge il concerto del duo Didymos e Massimiliano Marianni all’interno degli spazi di Dart a Villa Verlicchi di Lavezzola. Gli artisti si esibiranno in un dialogo di voci, registrazioni e suoni ottenuti per caduta di acqua e cera e per vibrazione di sottili lastre di vetro, azionando l’installazione Allo En Allo che occupa il piano nobile della Villa. Il progetto ALLO EN ALLO è il risultato di un lungo processo sperimentale che gli artisti invitati Massimiliano Marianni e Didymos hanno svolto approfondendo la loro ricerca artistica all’interno degli spazi di Dart durante il mese di giugno. La mostra è visitabile fino al 1 agosto 2021. La partecipazione è gratuita su prenotazione: dart@comune.conselice.ra.it - segreteria@cracarte.it - 0545 986921 - whatsapp 3400748203

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...