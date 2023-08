Alluvione, iniziativa solidale alla Ludoteca di Faenza

La Ludoteca Comunale di Faenza propone un’iniziativa solidale per essere vicina ai bambini e ai ragazzi della città le cui abitazione siano state colpite dalle alluvioni. Riconoscendo il valore che il gioco e i giocattoli rappresentano per l’infanzia e per ogni bambino, la Ludoteca ha organizzato per mercoledì 6 e giovedì 7 settembre, dalle 15 alle 18 nella sua sede di via Cantoni 48, un mercatino dei giochi donati post alluvione, durante il quale i partecipanti potranno scegliere i giochi che più gradiscono e portarli a casa con loro. I giocattoli donati da privati ed associazioni sono rivolti a bambini dall'anno di vita agli otto anni. Per informazioni: 0546 28604.