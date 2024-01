La storia della Romagna e l'esperienza dell'alluvione raccontata in due libri

Martedi 16 gennaio, ore 18, al liceo "Ricci-Cubastro" di Lugo si terrà la presentazione congiunta dei libri "La porta sul fiume - Filosofia per alluvionati", dell'autore Iacopo Casadei, e "La dama dei gelsomini", dell'autrice Lisa Laffi. La storia della recente alluvione che ha sconvolto la nostra terra, raccontata dall’autore cesenate, che ha vissuto in prima persona il dramma e ha deciso di raccontare il suo tentativo di fare di quest’esperienza un’occasione di riflessione e di ricerca di valori come la famiglia, la cultura o il senso di comunità. Insieme a lui l'autrice di romanzi storici Lisa Laffi, che porterà invece la fantasia dei lettori alla Romagna di cinque secoli prima.