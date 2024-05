Assemblea Amnesty International: a Ravenna la consegna del premio Sport e Diritti Umani

Amnesty International Italia e Sport4Society consegnano il Premio sport e diritti umani, giunto alla sua VI edizione. L'evento si terrà sabato primo giugno alle 15.30 presso il Grand Hotel Mattei, nell'ambito della trentanovesima Assemblea Generale di Amnesty International Italia.



Partecipano: Riccardo Cucchi, presidente del Premio; Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, Sara Gama, capitana della Juventus e il vincitore del Premio, l'allenatore del Cagliari Claudio Ranieri.



Il premio "Sport e diritti umani" viene assegnato da una giuria specializzata a un/una atleta, società od organizzazione sportiva che per una sua scelta di vita, per un atto o un gesto simbolico o concreto di grande significato, un’idea creativa sportivamente e socialmente utile o qualsiasi altra iniziativa in favore dei diritti umani, abbia espresso una visione che merita il riconoscimento e la segnalazione all’opinione pubblica.



Le precedenti edizioni del premio sono state vinte da Pietro Aradori (2019), Pescara Calcio (2020), Claudio Marchisio (2021), Alessandra Cappellotto (2022), Natali Shaheen e Gary Linker (2023).