Ancora aperte le iscrizioni al concorso letterario “Scrivile”

Sono tanti gli elaborati che sono già arrivati per la settima edizione del concorso nazionale letterario "Scrivile", promosso dall'associazione Francesca Fontana di Pisignano, dedicata a poesie o racconti sia in italiano che in dialetto romagnolo. Il progetto culturale che culmina proprio nel periodo delle iniziativa sull’8 marzo quest'anno ha fissato la sua scadenza al 30 marzo per dare la possibilità a più persone di poter partecipare, ricordando che l’adesione è completamente gratuita.

Il concorso vuole dare l’opportunità di offrire un pensiero alle donne attraverso una composizione scritta: racconto breve, lettera o poesia. “Scrivile” vuole essere un’occasione per un saluto, un ringraziamento, un pensiero positivo, un messaggio d’amore per una donna già nota o una tra le tante donne che non sa ancora di essere speciale; per un affetto che non c’è più, per una figura femminile che ha lasciato un segno indelebile nella nostra storia, cultura, sport e nella nostra vita. Il tema: Le mie parole per te! Donne e l’universo femminile.

Gli elaborati, possono essere scritti in italiano o in “dialetto romagnolo” e dovranno avere un massimo di venti righe o massimo 2000 caratteri. I partecipanti dovranno scrivere a quale sezione parteciperanno fra le seguenti categorie: Poesia, Racconto breve o Lettera, sezione Italiano e sezione dialetto romagnolo (max 2 elaborati per categoria). Gli elaborati dovranno pervenire improrogabilmente entro il giorno martedì 30 marzo 2021. Per recapitare gli “elaborati” utilizzare esclusivamente la mail: associazionefrancescafontana@gmail.com, e seguire le indicazioni del regolamento.