Un tour in bicicletta nella Giornata Nazionale degli Alberi

Domenica 20 novembre alle ore 9.30 si svolge un’escursione in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi. Il percorso parte da Casa Monti (via Passetto 3) ad Alfonsine e arriva in pochi km sull’argine del fiume Reno. Superando poi il fiume, si raggiungono le Valli Sud di Comacchio percorrendo le quali, si giungerà a S. Alberto, paese che ospita il Palazzone, sede del Museo NatuRa. Durante il percorso si incontreranno svariate specie di alberi significativi e con l’aiuto di una guida esperta di botanica, se ne scopriranno i segreti.



Lunghezza percorso: circa 17 km (sola andata). Ritorno: il rientro è libero, è possibile prenotare un posto in pulmino per riportare le biciclette fino a Casa Monti (non è previsto trasporto passeggeri) fino al raggiungimento del numero massimo di posti. Casa Monti e il Museo Natura distano circa 15/20 minuti di macchina.



Dal 2011, con la Legge n.10 del Ministero dell’Ambiente, ogni 21 novembre (l’escursione è il 20) si celebra la Giornata Nazionale degli Alberi, istituita come ricorrenza nazionale con una legge della Repubblica entrata in vigore dal febbraio 2013. L’obiettivo di questa iniziativa è valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e ricordare il contributo indispensabile che gli alberi danno al mantenimento della salute dei nostri ecosistemi naturali e urbani e al benessere per l’intera comunità, dal momento che rappresentano uno dei migliori alleati per contrastare la crisi climatica.

Biglietti: quota di partecipazione con noleggio bicicletta € 15, quota di partecipazione con bici propria € 7. Bambini 0-5 anni gratuiti. Biglietti online: https://bit.ly/3WKKyJN Possibile prenotazione telefonica chiamando a Casa Monti allo 0545 38149 (dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13).