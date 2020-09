"Andavamo al Caffè", l'estremo atto d'amore di Nino Carnoli alla sua città

Sabato 26 settembre alle ore 17.30 nell'Aula Magna della Casa Matha in Piazza Andrea Costa 3 a Ravenna, ha luogo la prima presentazione pubblica dell'ultimo libro del Professor Saturno "Nino" Carnoli "Andavamo al Caffè".

Su questo tema Nino Carnoli tenne alla Casa Matha il 10 gennaio 2020, per il Corso di Area Artistica diretto da Marcello Landi, un'affollatissima conferenza il cui successo lo spinse a tessere per iscritto questa viva narrazione di persone e luoghi indimenticabili del vissuto storico recente di Ravenna. Dal testo consegnato dall'autore alle Edizioni del Girasole, qualche giorno prima di lasciarci, è nato questo volumetto: un estremo atto d'amore per la sua città.

Lo presentano Maurizio Piancastelli, Mariangela Carnoli, Elisabetta De Notaris e Marcello Landi. Nell'Aula Magna della Casa Matha sarà permesso l'accesso fino ad esaurimento posti a 40 persone, ma l'incontro in ricordo di Nino verrà trasmesso in streaming presso il Mercato Coperto di Ravenna.