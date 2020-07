“Andrà tutto stretto”, il nuovo ironico spettacolo di Ivano Marescotti

Dopo il successo di Paolo Cevoli, la rassegna Classe al chiaro di luna ospita un nuovo appuntamento con la comicità: Ivano Marescotti è infatti protagonista del palcoscenico dell’Arena del Museo Classis Ravenna con il suo attualissimo recital "Andrà tutto stretto" che va in scena giovedì 6 agosto alle ore 21.

La pandemia da Covid-19 ci ha bloccato in casa per mesi e ci ha permesso di sperimentare le nuove tecnologie per lavoro o per studio, ma anche di riscoprire alcuni valori del passato, alcune similitudini con i tempi trascorsi dai nostri avi all’epoca delle altre epidemie e guerre e non ultimo la passione per il buon cibo e per le tradizioni culinarie familiari.Si sa: in casa “usmegnabén”, tanto da trasformare l’illusorio motto “Andrà tutto bene” in “Andrà tutto stretto”.

Ivano Marescotti porta dunque in scena un monologo comico, ironico e a volte commovente, composto dalle poesie di Raffaello Baldini e di altri poeti Emiliano-Romagnoli e dai “Fatti veri” narrati nel suo libro autobiografico, mescolati ai suoi personaggi romagnoli ormai divenuti mitici.

Biglietti: 15 euro. Prevendite: www.classealchiarodiluna.it oppure presso Museo Classis Ravenna dalle ore 14 alle ore 18 dal lunedì al venerdì. Nella sera di spettacolo, la biglietteria resterà aperta fino alle ore 21.